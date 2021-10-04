В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского

"Практически вся эта информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", – сказал он.
Подоляк отметил, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти. По его мнению, журналисты еще раз подтвердили безусловное выполнение Зеленским норм антикоррупционного законодательства.
Он также заверил, что "Квартал 95" всегда был прозрачным бизнесом, который никогда не имел отношения к государственным деньгам или средствам регуляторов. Однако, говорит Подоляк, бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти.
"Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти [экс-президента Виктора] Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей", – пояснил он.
3 октября "Слідство.Інфо" выпустило расследование, которое частично подтвердило схему перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Расследование базировалось на документах Pandora Papers – новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании.
Обнародование расследования "Слідства.Інфо" сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования "Офшор 95". По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.
Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ.