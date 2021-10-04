В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского

"Практически вся эта информация уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года. Ни тогда, ни тем более сейчас в этой информации нет ничего компрометирующего", – сказал он.

Подоляк отметил, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти. По его мнению, журналисты еще раз подтвердили безусловное выполнение Зеленским норм антикоррупционного законодательства.

Он также заверил, что "Квартал 95" всегда был прозрачным бизнесом, который никогда не имел отношения к государственным деньгам или средствам регуляторов. Однако, говорит Подоляк, бизнес-практики в Украине 2000-х и первой половины 2010-х годов требовали инструментов защиты собственности от тогдашней власти.

"Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти [экс-президента Виктора] Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей", – пояснил он.