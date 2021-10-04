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ПОЛИТИКА

"Материал сюрпризом не стал". Венедиктова отреагировала на расследование об офшорах Зеленского

Генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов намекнуть, что прокуратура тормозит расследование дела о ПриватБанке
Генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов намекнуть, что прокуратура тормозит расследование дела о ПриватБанке
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 4 октября в Facebook заявила, что большинство информации из расследования журналистов "Слідства.Інфо" об офшорных компаниях президента Владимира Зеленского и его соратников, которые могут быть причастны к отмыванию средств ПриватБанка, известна следствию и изучается.

"Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности ПриватБанка, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", – подчеркнула она.

Также генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел против компаний, которые фигурируют в деле о выводе средств из ПриватБанка.

"Решительно заявляю, что манера, в которой преподносится намек на нашу бездеятельность – чистая спекуляция", – написала Венедиктова.

Кроме того, она обратилась к журналистам "Слідства.Інфо" с просьбой опровергнуть заявление о том, что Офис генпрокурора проигнорировал их запрос относительно информации о ходе расследования уголовных дел.

По ее словам, Офис генпрокурора ответил на запрос, сообщив, что запрашиваемая журналистами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств.

"Такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован – ошибка, которую я прошу исправить", – резюмировала она.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4753926151286949

Контекст:

3 октября "Слідство.Інфо" предоставило расследование, которое частично подтвердили схему перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Расследование базировалось на документах Pandora Papers – новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании.

Обнародование расследования "Слідства.Інфо" сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования "Офшор 95". По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ. 

Теги: Украина, Игорь Коломойский, расследование, Владимир Зеленский, офшор, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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