"Материал сюрпризом не стал". Венедиктова отреагировала на расследование об офшорах Зеленского

Генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов намекнуть, что прокуратура тормозит расследование дела о ПриватБанке Фото: Irina Venediktova / Facebook

"Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности ПриватБанка, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", – подчеркнула она.

Также генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел против компаний, которые фигурируют в деле о выводе средств из ПриватБанка.

"Решительно заявляю, что манера, в которой преподносится намек на нашу бездеятельность – чистая спекуляция", – написала Венедиктова.

Кроме того, она обратилась к журналистам "Слідства.Інфо" с просьбой опровергнуть заявление о том, что Офис генпрокурора проигнорировал их запрос относительно информации о ходе расследования уголовных дел.

По ее словам, Офис генпрокурора ответил на запрос, сообщив, что запрашиваемая журналистами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств.

"Такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован – ошибка, которую я прошу исправить", – резюмировала она.