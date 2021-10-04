"Материал сюрпризом не стал". Венедиктова отреагировала на расследование об офшорах Зеленского

"Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности ПриватБанка, давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", – подчеркнула она.
Также генпрокурор заявила, что ее обидела попытка журналистов намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел против компаний, которые фигурируют в деле о выводе средств из ПриватБанка.
"Решительно заявляю, что манера, в которой преподносится намек на нашу бездеятельность – чистая спекуляция", – написала Венедиктова.
Кроме того, она обратилась к журналистам "Слідства.Інфо" с просьбой опровергнуть заявление о том, что Офис генпрокурора проигнорировал их запрос относительно информации о ходе расследования уголовных дел.
По ее словам, Офис генпрокурора ответил на запрос, сообщив, что запрашиваемая журналистами информация изучается детективами НАБУ и прокурорами САП в ходе расследования различных уголовных производств.
"Такая информация на этом этапе является закрытой и никто не в праве ее предоставить, не нарушив закон, о чем хорошо знают детективы и прокуроры. Но утверждение, что запрос журналистов был проигнорирован – ошибка, которую я прошу исправить", – резюмировала она.
3 октября "Слідство.Інфо" предоставило расследование, которое частично подтвердили схему перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Расследование базировалось на документах Pandora Papers – новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании.
Обнародование расследования "Слідства.Інфо" сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования "Офшор 95". По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол ей и сказал, что показа не будет.
Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ.