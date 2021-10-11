ЕС ввел санкции против восьми россиян, Кабмин Украины утвердил новые правила работы транспорта во время карантина. Главное за день

ЕС внес в санкционный список восемь россиян из-за подрыва суверенитета Украины

11 октября ЕС ввел санкции против восьми граждан РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В опубликованном списке санкций перечислены фамилии фигурантов. В него попали судьи "Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов Андрей Долгополов, прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков, следователь по особым делам первого следственного отдела управления Следкома по Крыму и Севастополю Магомед Магомедов, начальник управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, замглавы "Центрального районного суда Симферополя" Виктор Можелянский, судья "Верховного суда Крыма" Галина Редько и начальник Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.

Сейчас под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

Кабмин утвердил новые правила работы транспорта во время карантина

Кабинет Министров Украины на заседании 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина. В частности, для межобластных поездок в "желтой", "оранжевой" или "красной" зоне нужны будут либо документы о вакцинации, либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо подтверждение, что человек недавно переболел COVID-19.

Меркель и Макрон провели переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили об урегулировании конфликта на Донбассе и шагах для мирного урегулирования конфликта, Зеленский проинформировал их о ситуации с безопасностью в этом регионе. Зеленский, Меркель и Макрон обсудили также подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

Также Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

Труханову избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд 11 октября избрал мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении земельными участками, меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

Труханов заявил, что у него нет таких денег. Он намерен обжаловать решение суда.

Мецгера отправили под ночной домашний арест. Он уволился

11 октября отстраненному от исполнения обязанностей главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, а также отстраненным от должностей директору департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову и главе департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову избрали меру пресечения по делу о нападении на журналистов "Схем". Мецгера и Пикалова отправили под ночной домашний арест, Тельбизову в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Также Мецгер уволился с должности главы банка.

Умер музыкант и актер Барбара

На 50-м году жизни в Харькове умер украинский музыкант, актер, один из основателей группы "Мертвий півень" Михаил Барбара. Причина смерти пока неизвестна.

Похоронили нардепа Полякова

В Чернигове 11 октября похоронили народного депутата Украины из группы "За майбутнє" Антона Полякова. Прощание прошло в здании черниговской филармонии. Похоронили Полякова на кладбище "Яцево" рядом с могилами участников АТО.