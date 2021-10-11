"Логичный шаг". Мецгер написал заявление об уходе с должности главы "Укрэксимбанка"

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО "Укрэксимбанк". Этот логичный шаг – единственно возможный в ситуации, когда нужно отвратить негативные последствия для банка. [...] Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", – заявил Мецгер в Facebook и опубликовал фото заявления.

Банкир отметил, что практически вся его карьера связана в "Укрэксимбанком".

"Здесь я начал работать еще в 2006 году, прошел различные ступени [карьеры]. В 2020 году возглавил банк. За это время банк стал действительно крепче. Были реализованы сотни проектов, которые усилили и банк, и украинскую экономику. Банк в 2021 году получил прибыли уже 1,75 млрд грн. Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка", – написал Мецгер.

Он настаивает, что сотрудники "Укрэксимбанка", заключая соглашения с клиентами, "всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности".

Сегодня Мецгеру, а также отстраненным от должностей директору департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову и главе департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову избрали меру пресечения по делу о нападении на журналистов "Схем". Мецгера и Пикалова отправили под ночной домашний арест, Тельбизову в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.