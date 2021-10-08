Мецгер прокомментировал расследование "Схем" о кредите бизнесмену, из-за вопроса о котором в банке напали на журналистов

Речь идет о кредите, который получила компания Сергея Григорьевича Брюховецкого, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Журналисты выяснили, что у него до сих пор там есть компания, которая платит налоги террористам "ДНР".

Однако в апреле 2021 года "Укрэксимбанк" принял решение выдать кредит на $60 млн двум компаниям Брюховецкого на покупку ТЦ Sky Mall. В программе отмечалось, что кредит выдан под залог самого торгового центра, ценность и надежность которого под вопросом – он неоднократно оказывался под арестом в рамках уголовного производства.

Мецгер пояснил, что средства, которые выдал банк в виде кредита, были использованы для рефинансирования долгов в других украинских банках и для расчета на территории Украины с украинской компанией.

"Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр [Sky Mall]. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Купленный ТЦ, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более $100 млн находятся в залоге банка. Служба безопасности "Укрэксимбанка" проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не выявили. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются", – заявил Мецгер.

Чиновник заявил, что финучреждение не совершило "никакого нарушения", есть все документы, а банк открыт для проверок. Он подчеркнул, что кредит согласовывал кредитный комитет банка, членом которого сам Мецгер не является, и против выдачи кредита не возражал независимый набсовет.

Мецгер добавил, что документы, которые нашли "Схемы", надо передать в СБУ и провести расследование на предмет того, действительно ли компания Брюховецкого работает на неподконтрольной территории и действительно ли платит там налоги.

Он также подчеркнул, что "не имел морального права на такое поведение во время интервью и уже неоднократно извинялся перед журналистами "Схем" Кириллом Овсяным и Александром Мазуром и перед всем медийным сообществом".

Эстонский инвестор Хиллар Тедер и киевский бизнесмен Андрей Адамовский были соинвесторами, а затем – совладельцами Sky Mall в Киеве. Между ними возник имущественный спор вокруг ТРЦ, который продолжался несколько лет, писало в июле прошлого года "РБК-Украина". По словам Адамовского, Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы – 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, семь арбитражных решений в Лондоне.

По данным схем, теперь компания Тедера заявила о намерении потребовать уже у Украины $750 млн компенсации через Международный инвестиционный суд.