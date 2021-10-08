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Мецгер прокомментировал расследование "Схем" о кредите бизнесмену, из-за вопроса о котором в банке напали на журналистов

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Служба безопасности банка проверяла компанию и не выявила никаких нарушений закона, подчеркнул Мецгер
Служба безопасности банка проверяла компанию и не выявила никаких нарушений закона, подчеркнул Мецгер
Фото: Евгений Мецгер / Facebook

Отстраненный глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер прокомментировал расследование программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" о том, что банк выдал кредит на $60 млн бизнесмену, который платит налоги группировке "ДНР". Документы, которые нашли журналисты, надо передать в СБУ, заявил Мецгер в Facebook.

Речь идет о кредите, который получила компания Сергея Григорьевича Брюховецкого, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Журналисты выяснили, что у него до сих пор там есть компания, которая платит налоги террористам "ДНР"

Однако в апреле 2021 года "Укрэксимбанк" принял решение выдать кредит на $60 млн двум компаниям Брюховецкого на покупку ТЦ Sky Mall. В программе отмечалось, что кредит выдан под залог самого торгового центра, ценность и надежность которого под вопросом – он неоднократно оказывался под арестом в рамках уголовного производства. 

Мецгер пояснил, что средства, которые выдал банк в виде кредита, были использованы для рефинансирования долгов в других украинских банках и для расчета на территории Украины с украинской компанией.

"Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр [Sky Mall]. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Купленный ТЦ, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более $100 млн находятся в залоге банка. Служба безопасности "Укрэксимбанка" проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не выявили. Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются", – заявил Мецгер.

Чиновник заявил, что финучреждение не совершило "никакого нарушения", есть все документы, а банк открыт для проверок. Он подчеркнул, что кредит согласовывал кредитный комитет банка, членом которого сам Мецгер не является, и против выдачи кредита не возражал независимый набсовет.

Мецгер добавил, что документы, которые нашли "Схемы", надо передать в СБУ и провести расследование на предмет того, действительно ли компания Брюховецкого работает на неподконтрольной территории и действительно ли платит там налоги.

Он также подчеркнул, что "не имел морального права на такое поведение во время интервью и уже неоднократно извинялся перед журналистами "Схем" Кириллом Овсяным и Александром Мазуром и перед всем медийным сообществом".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4537779452954719&id=100001681264047

Эстонский инвестор Хиллар Тедер и киевский бизнесмен Андрей Адамовский были соинвесторами, а затем – совладельцами Sky Mall в Киеве. Между ними возник имущественный спор вокруг ТРЦ, который продолжался несколько лет, писало в июле прошлого года "РБК-Украина". По словам Адамовского, Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы – 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, семь арбитражных решений в Лондоне.

По данным схем, теперь компания Тедера заявила о намерении потребовать уже у Украины $750 млн компенсации через Международный инвестиционный суд.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного з террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована, а дело будет передано в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову. СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Теги: залог, торговый центр, ДНР, кредиты, журналисты, Укрэксимбанк, имущество, Схемы, Евгений Мецгер
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