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"Укрэксимбанк" выдал кредит бизнесмену родом из Горловки, компании которого платят налоги в ОРДО, на выкуп проблемного ТРЦ в Киеве – "Схемы"

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В качестве гарантии возврата кредита под залог "Укрэксимбанк" взял объект, ценность и надежность которого под вопросом, отметили "Схемы"
В качестве гарантии возврата кредита под залог "Укрэксимбанк" взял объект, ценность и надежность которого под вопросом, отметили "Схемы"
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Журналистам "Схем" удалось выяснить, что государственный "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого, чьи компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти. Об этом говорится в расследовании "Схем" ("Радіо Свобода"), опубликованном 7 октября на YouTube-канале СМИ.

Как удалось узнать журналистам "Схем", Брюховецкий – совладелец компании "СПЕЦ-РЕММАШ". Она была зарегистрирована в Украине, а в декабре 2014 года оккупационные власти так называемой "ДНР" зарегистрировали фирму по своим законам.

Отмечается, что компания занимается ремонтом оборудования шахт, а услуги у фирмы Брюховецкого заказывали предприятия, находящиеся под контролем группировки "ДНР".

В частности, в 2020 году "СПЕЦ-РЕММАШ" заработал 5 млн руб., или около 2 млн грн в то время.

Журналисты подчеркнули, что компания Брюховецкого платит налоги в бюджет "ДНР" – за семь месяцев 2021 года минимум 3,5 млн руб., или около 1,4 млн грн. Согласно законодательству, это финансирование терроризма (ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили "Схемы", в качестве гарантии возврата средств под залог "Укрэксимбанк" взял объект, ценность и надежность которого под вопросом.

Речь идет о ТРЦ Sky Mall в Киеве. За него 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским. Так, на имущественный комплекс неоднократно накладывали арест из-за уголовного производства, которое ведет Госбюро расследований.

Как отмечают "Схемы", теперь компания Тедера заявила о намерении потребовать уже у Украины $750 млн компенсации через Международный инвестиционный суд.

"Укрэксимбанк" выдал кредит Брюховецкому, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта – Адамовского. Бизнесмен сказал СМИ, что не имеет отношения к Sky Mall.

Ситуацию во время интервью "Схемам" (до отстранения) прокомментировал глава правления финучреждения Евгений Мецгер.  

"У нас есть заемщик, который приобрел Sky Mall и передал нам его в залог, мы анализировали еще имеющиеся производства... Это имущественные претензии друг к другу [бывших владельцев предмета ипотеки], а не к банку, и они не касаются предмета обеспечения", – ответил он.

В то же время Мецгер опроверг информацию, что среди заемщиков банка есть владельцы бизнеса в ОРДО. После чего журналисты программы предоставили ему документы – и разговор зашел в тупик. А затем произошло нападение на СМИ.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного з террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована, а дело будет передано в суд.

6 октября правоохранители хотели вручить двум лицам сообщение о подозрении, однако не нашли их в здании "Укрэксимбанка", говорила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Одно лицо "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход", отмечала она.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру, а позже Пикалову. СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову.

Временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков рассказал, что в апреле банк предоставил кредит в $60 млн двум компаниям – "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан", которые были направлены на приобретение Брюховецким ТРЦ Sky Mall.  

"На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел проверку, в рамках которой банк не обнаружил никакой информации, которая бы свидетельствовала о наличии уголовных дел и производств в связи с фактами владения долями в компаниях, зарегистрированных в том числе на неподконтрольной территории", – добавил Ермаков.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Тедер вместе с бизнесменом Адамовским были соинвесторами, а затем – совладельцами Sky Mall в Киеве. Между ними возник имущественный спор вокруг ТРЦ, который продолжался несколько лет, писало в июле прошлого года "РБК-Украина". По словам Адамовского, Тедер проиграл все хозяйственные, административные и гражданские процессы – 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, семь арбитражных решений в Лондоне.

Теги: СМИ, Украина, терроризм, Донецкая область, бизнес, оккупация, Горловка, нападение, ипотека, ДНР, расследование, законодательство, кредиты, журналисты, Укрэксимбанк, Радио Свобода, финансирование, имущество, Схемы, деятельность, Евгений Мецгер, компенсация
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