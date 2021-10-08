"Укрэксимбанк" выдал кредит бизнесмену родом из Горловки, компании которого платят налоги в ОРДО, на выкуп проблемного ТРЦ в Киеве – "Схемы"

В качестве гарантии возврата кредита под залог "Укрэксимбанк" взял объект, ценность и надежность которого под вопросом, отметили "Схемы" Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Как удалось узнать журналистам "Схем", Брюховецкий – совладелец компании "СПЕЦ-РЕММАШ". Она была зарегистрирована в Украине, а в декабре 2014 года оккупационные власти так называемой "ДНР" зарегистрировали фирму по своим законам.

Отмечается, что компания занимается ремонтом оборудования шахт, а услуги у фирмы Брюховецкого заказывали предприятия, находящиеся под контролем группировки "ДНР".

В частности, в 2020 году "СПЕЦ-РЕММАШ" заработал 5 млн руб., или около 2 млн грн в то время.

Журналисты подчеркнули, что компания Брюховецкого платит налоги в бюджет "ДНР" – за семь месяцев 2021 года минимум 3,5 млн руб., или около 1,4 млн грн. Согласно законодательству, это финансирование терроризма (ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили "Схемы", в качестве гарантии возврата средств под залог "Укрэксимбанк" взял объект, ценность и надежность которого под вопросом.

Речь идет о ТРЦ Sky Mall в Киеве. За него 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским. Так, на имущественный комплекс неоднократно накладывали арест из-за уголовного производства, которое ведет Госбюро расследований.

Как отмечают "Схемы", теперь компания Тедера заявила о намерении потребовать уже у Украины $750 млн компенсации через Международный инвестиционный суд.

"Укрэксимбанк" выдал кредит Брюховецкому, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ у одной из сторон конфликта – Адамовского. Бизнесмен сказал СМИ, что не имеет отношения к Sky Mall.

Ситуацию во время интервью "Схемам" (до отстранения) прокомментировал глава правления финучреждения Евгений Мецгер.

"У нас есть заемщик, который приобрел Sky Mall и передал нам его в залог, мы анализировали еще имеющиеся производства... Это имущественные претензии друг к другу [бывших владельцев предмета ипотеки], а не к банку, и они не касаются предмета обеспечения", – ответил он.

В то же время Мецгер опроверг информацию, что среди заемщиков банка есть владельцы бизнеса в ОРДО. После чего журналисты программы предоставили ему документы – и разговор зашел в тупик. А затем произошло нападение на СМИ.

ВИДЕО