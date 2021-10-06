Нападение на съемочную группу "Схем": в прокуратуре заявили, что подготовили подозрение двум лицам

"В настоящее время подготовлено подозрение двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос [местопребывание лиц]… То, что один человек сложил полномочия, – это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия", – рассказала Максимец.

По ее словам, производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Сегодня было добавлена дополнительная квалификация, так как есть квалифицирующий признак "совершение противоправных действий относительно журналистов с использованием служебного положения служебным лицом", – добавила Максимец.

Она отметила, что это не окончательная квалификация, так как появилось восстановленное видео инцидента.

"После тщательного изучения этого видео будет решен вопрос об окончательной квалификации этого уголовного производства. 171-я статья в любом случае остается", – уточнила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Позже Максимец заявила, что правоохранители установили, что одно лицо находится в помещении банка, но "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход".

"Когда представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили о том, что одно лицо в настоящее время сложило полномочия, другое написало заявление об увольнении. Несмотря на это, они в настоящее время не уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако, как сообщила нам администрация банка, этих лиц на рабочем месте нет", – рассказала представитель прокуратуры.

По словам Максимец, правоохранители устанавливают местонахождение двух лиц для вручения им подозрений, повестки оставлены в администрации банка. После вручения подозрений будет приниматься решение об избрании им меры пресечения, резюмировали в прокуратуре Киева.