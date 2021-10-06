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Нападение на съемочную группу "Схем": в прокуратуре заявили, что подготовили подозрение двум лицам

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Правоохранители не застали в помещении "Укрэксимбанка" лиц, которым подготовили подозрение
Правоохранители не застали в помещении "Укрэксимбанка" лиц, которым подготовили подозрение
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Прокуратура Киева подготовила двум лицам подозрение по делу о нападении на съемочную группу программы расследований "Схемы". Об этом 6 октября на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24", сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"В настоящее время подготовлено подозрение двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос [местопребывание лиц]… То, что один человек сложил полномочия, – это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия", – рассказала Максимец.

По ее словам, производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Сегодня было добавлена дополнительная квалификация, так как есть квалифицирующий признак "совершение противоправных действий относительно журналистов с использованием служебного положения служебным лицом", – добавила Максимец.

Она отметила, что это не окончательная квалификация, так как появилось восстановленное видео инцидента.

"После тщательного изучения этого видео будет решен вопрос об окончательной квалификации этого уголовного производства. 171-я статья в любом случае остается", – уточнила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Позже Максимец заявила, что правоохранители установили, что одно лицо находится в помещении банка, но "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход".

"Когда представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили о том, что одно лицо в настоящее время сложило полномочия, другое написало заявление об увольнении. Несмотря на это, они в настоящее время не уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако, как сообщила нам администрация банка, этих лиц на рабочем месте нет", – рассказала представитель прокуратуры.

По словам Максимец, правоохранители устанавливают местонахождение двух лиц для вручения им подозрений, повестки оставлены в администрации банка. После вручения подозрений будет приниматься решение об избрании им меры пресечения, резюмировали в прокуратуре Киева.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Теги: Украина, прокуратура, следствие, нападение, правоохранители, расследование, журналисты, Укрэксимбанк, подозрение, Схемы, охранник, Надежда Максимец, оператор, брифинг, Евгений Мецгер
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