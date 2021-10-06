Набсовет "Укрэксимбанка" начал проверку обстоятельств конфликта главы правления Мецгера со съемочной группой "Схем"

"Наблюдательный совет банка обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. В соответствии с существующей в банке политикой, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка, и путей разрешения ситуации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что набсовет и в дальнейшем "будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов".