Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке". Дело переквалифицировали, статья предусматривает до пяти лет ограничения свободы

Производство по инциденту в "Укрэксимбанке" открыто по статье о препятствовании журналистам должностным лицом с использованием его служебного положения Фото: depositphotos.com

Сейчас в связи с инцидентом открыто производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц).

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко пояснил в Facebook, что 4 октября после подачи журналистами заявления полицейские провели первичную регистрацию по ч. 1 этой же статьи (незаконное изъятие подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, критики субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности).

Шевченко отметил, что третья часть указанной статьи – "самая суровая". Максимальное наказание, которое она предусматривает, – ограничение свободы на срок до пяти лет.