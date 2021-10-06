Глава "Укрэксимбанка" Мецгер заявил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами

Об этом он сам заявил 6 октября, заявление опубликовали на сайте банка.

Мецгер признал, что ситуация, которая возникла из-за скандала, является недопустимой.

"Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам. Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", – заявил Мецгер.

В "Укрэксимбанке" анонсировали пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией. Пресс-конференция пройдет в главном офисе банка на улице Антоновича. Ее назначили на 13.00, за час до акции протеста, которую в 14.00 у здания главного офиса банка планируют начать журналисты.