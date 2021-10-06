ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава "Укрэксимбанка" Мецгер заявил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами

Мецгер заявил, что "полностью осознает свою ответственность"
Мецгер заявил, что "полностью осознает свою ответственность"
Фото: Мецгер Євген / Facebook

Глава государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложит полномочия на время расследования инцидента с журналистами программы "Схемы".

Об этом он сам заявил 6 октября, заявление опубликовали на сайте банка. 

Мецгер признал, что ситуация, которая возникла из-за скандала, является недопустимой. 

"Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам. Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой", – заявил Мецгер. 

В "Укрэксимбанке" анонсировали пресс-конференцию в связи со сложившейся ситуацией. Пресс-конференция пройдет в главном офисе банка на улице Антоновича. Ее назначили на 13.00, за час до акции протеста, которую в 14.00 у здания главного офиса банка планируют начать журналисты. 

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете. А 5 октября – восстановленную видеозапись инцидента.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью. Уголовное производство открыто по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. 

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позицией финучреждения

На инцидент отреагировало посольство США в Украине – дипломаты обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов. 

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств инцидента. 6 октября в Офисе президента заявили, что Мецгера следует отстранить от исполнения обязанностей на время разбирательства инцидента. 

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года. Главой набсовета "Укрэксимбанка" является независимый член Оляна Гордиенко. Кроме нее, независимыми членами набсовета также являются Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет Министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: журналисты, Укрэксимбанк, конфликт, Схемы, акции протеста, Евгений Мецгер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Светка красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Светка – красотка". Loboda в секси-образе станцевала на проезжей части в Москве
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
"Учись танцевать, дорогая". Гвоздева ответила партнерше Melovin, заявившей, что ее мнение не является для них авторитетным
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
Звезды шоу-бизнеса и световое шоу. Кухар и Стоянов сыграют главные роли в новогоднем шоу с цирковыми номерами по мотивам "Щелкунчика"
"Целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть". Никитюк засветила голые бедра
"Целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть". Никитюк засветила голые бедра
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева снялась в огромном декольте
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева снялась в огромном декольте
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
  "Мой кайф – исполнить мечту супруги". Кошевой рассказал, какой недвижимостью владеет в Украине
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
"Какая роковая женщина". Мейхер крупным планом показала декольте
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Мне страшно тебя отпускать". Лидия Таран назвала себя злой мамой и показала, как росла ее 14-летняя дочь
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS