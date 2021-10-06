Главу "Укрэксимбанка" логично отстранить на время расследования инцидента с журналистами – Офис президента

В Офисе президента считают, что могут быть и кадровые решения Фото: Офіс Президента України / Facebook

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать".

Офис президента процитировал также советника главы ОП Михаила Подоляка, который назвал позицию Офиса президента в ситуации с инцидентом в "Укрэксимбанке" "четкой, конкретной и полностью соотносящейся с общественным осуждением действий руководства государственного банка".

"Ситуация вокруг "Укрэксимбанка" может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине, поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость", – сказал он.

Советник главы ОП объяснил, что "не имеет значения, о каком уровне структуре идет речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе".

"Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", – подчеркнул Подоляк.