"События стали шоком и для меня". Глава "Укрэксимбанка" попросил у журналистов прощения за инцидент со "Схемами"

В первом обращении Мецгер сообщал, что пишет заявление о сложении должностных полномочий на время расследования инцидента. Во втором он проинформировал, что его заявление удовлетворено наблюдательным советом банка, и попросил у журналистов прощения.

"Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. Поэтому события, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы", с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня", – написал он.

По словам банкира, он "по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений".

"Стресс и нагрузки – этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у сотрудников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура. Сейчас в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", – заявил Мецгер.

Он подчеркнул, что его поведение "глубоко оскорбило весь без исключения журналистский цех, проявивший достойную наибольшего уважения солидарность в отстаивании прав своих коллег".

"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира как таковому. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня", – объяснил Мецгер.

Одновременно он отменил свой брифинг для журналистов, который анонсировали заранее и на который на момент отмены уже выехала часть журналистов. Это следует из поста в Fаcebook члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка" от Офиса президента Украины Виктории Страховой и комментариев под ним.

"Уважаемые журналисты и все заинтересованные лица. В связи с отстранением господина Евгения Мецгера запланированная пресс-конференции относительно официальной позиции АО "Укрэксимбанк" в ситуации с изданием "Радіо Свобода" отменяется. В ближайшее время господин Мецгер принесет свои извинения журналистам", – написала Страхова.