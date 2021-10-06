"События стали шоком и для меня". Глава "Укрэксимбанка" попросил у журналистов прощения за инцидент со "Схемами"

В первом обращении Мецгер сообщал, что пишет заявление о сложении должностных полномочий на время расследования инцидента. Во втором он проинформировал, что его заявление удовлетворено наблюдательным советом банка, и попросил у журналистов прощения.
"Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства. Поэтому события, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы", с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня", – написал он.
По словам банкира, он "по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений".
"Стресс и нагрузки – этому не оправдание. Поэтому я искренне прошу прощения у сотрудников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура. Сейчас в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", – заявил Мецгер.
Он подчеркнул, что его поведение "глубоко оскорбило весь без исключения журналистский цех, проявивший достойную наибольшего уважения солидарность в отстаивании прав своих коллег".
"Это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира как таковому. Я искренне прошу прощения у всех коллег. Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня", – объяснил Мецгер.
Одновременно он отменил свой брифинг для журналистов, который анонсировали заранее и на который на момент отмены уже выехала часть журналистов. Это следует из поста в Fаcebook члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка" от Офиса президента Украины Виктории Страховой и комментариев под ним.
"Уважаемые журналисты и все заинтересованные лица. В связи с отстранением господина Евгения Мецгера запланированная пресс-конференции относительно официальной позиции АО "Укрэксимбанк" в ситуации с изданием "Радіо Свобода" отменяется. В ближайшее время господин Мецгер принесет свои извинения журналистам", – написала Страхова.
Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете. А 5 октября – восстановленную видеозапись инцидента.
По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.
Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью. Уголовное производство открыто по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).
О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позицией финучреждения.
На инцидент отреагировало посольство США в Украине – дипломаты обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов.
К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.
6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд.
Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.