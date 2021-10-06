"Не можем и не будем покрывать безумие". Венедиктова отреагировала на инцидент с журналистами "Схем"

Венедиктова: Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

"В этом вопросе нет места для размышлений – справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка. Реакция на поступок должна быть адекватной в нашем государстве и мы это докажем", – пообещала генпрокурор.

Она подчеркнула, что сложение полномочий главой банка Евгением Мецгером не изменит сути проблемы.

"Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого недопустимого инцидента. В ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом, к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным сообщат о подозрении", – заявила Венедиктова.

Она добавила, что свобода слова должна быть неприкосновенной ценностью в Украине.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инциидента в банке не займет много времени.