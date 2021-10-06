Монастырский о нападении на журналистов "Схем": Уверен, расследование не займет много времени

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook.

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете. А 5 октября – восстановленную видеозапись инцидента.

"Полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радіо Свобода". В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства", – написал Монастырский.

Он сообщил, что видео отправят на экспертизу.

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. [...] Такое поведение [по отношению] к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей", – добавил министр.