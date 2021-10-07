Нападение на съемочную группу "Схем": в "Укрэксимбанке" озвучили вопрос журналиста, который возмутил Мецгера

"Укрэксимбанк" получил разрешение от клиента для разглашения информации, отметили в финучреждении Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

По ее словам, кроме главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, от должностей отстранили директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова.

Гордиенко отметила, что нападение на сотрудников СМИ произошло после вопроса о выдаче кредита лицу, которое, по мнению "Схем", могло быть причастно к финансированию оккупированных территорий.

Временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков рассказал, что для разглашения информации финучреждение получило разрешение от клиента.

"В апреле 2021 года банк предоставил кредит в $60 млн двум компаниям – "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан". Общий проект составил около $80 млн, и он был направлен на приобретение господином [бизнесменом Сергеем] Брюховецким ТРЦ Sky Mall [в Киеве]... По требованию банка заемщик предоставил необходимые документы, в том числе от юристов. Один из них был от британского юриста", – отметил Ермаков.

Юрист говорил, что наличие судебного решения в деле эстонского бизнесмена Хиллара Тедера не ставило под угрозу право собственности заемщиков на ТРЦ Sky Mall, то есть залог банка является валидным, подчеркнул Ермаков.

"На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел проверку, в рамках которой банк не обнаружил никакой информации, которая бы свидетельствовала о наличии уголовных дел и производств в связи с фактами владения долями в компаниях, зарегистрированных в том числе на неподконтрольной территории", – добавил в.и.о. главы правления "Укрэксимбанка".

Ермаков также отметил, что движение кредитных средств, которые банк выдал Брюховецкому, происходило исключительно в украинских финучреждениях.