Нападение на журналистов "Схем". Мецгеру вручили подозрение

Служебному лицу банка вручили подозрение по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Местонахождение еще одного должностного лица банка, в отношении которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается", – добавили в прокуратуре.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер в Facebook 7 октября сообщил, что получил подозрение по этому делу.

"Правоохранители сегодня в 9.00 приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находиться после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей", – заявил он.

Мецгер написал, что готов сотрудничать со следствием.

"Глубоко убежден, что свобода слова – это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед [журналистом "Схем"] Кириллом Овсяным и [оператором] Александром Мазуром", – добавил глава банка.