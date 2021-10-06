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Нападение на съемочную группу "Схем". Медиадвижение требует немедленного увольнения главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера

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Нападение на съемочную группу "Схем" произошло в кабинете главы "Укрэксимбанка" Мецгера (по центру)
Нападение на съемочную группу "Схем" произошло в кабинете главы "Укрэксимбанка" Мецгера (по центру)
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" требует немедленного увольнения Евгения Мецгера с должности главы правления "Укрэксимбанка" после инцидента с нападением на съемочную группу программы расследований "Схемы" ("Радіо Свобода"). Об этом говорится в заявлении организации, его 6 октября цитирует "Детектор медиа".

"Министерство финансов и Кабинет Министров Украины как единственный акционер "Укрэксимбанка", а также наблюдательный совет банка должны дать достойную и справедливую оценку недопустимым уголовным деяниям главы государственного банка и принять решение о его несоответствии должности", – подчеркнули в медиадвижении.

Объединение также требует от правоохранителей беспристрастного и объективного расследования нападения сотрудников "Укрэксимбанка" на журналиста Кирилла Овсяного и оператора Александра Мазура.

"Действия руководителей и работников государственного "Укрэксимбанка" являются беспрецедентными. Против журналистов применили физическую силу, их незаконно удерживали, они были фактически взяты в заложники с целью изъятия собранной информации, а также был противоправно проведен их обыск, – отмечается в заявлении. – Таким образом, в данном случае имеет место не просто криминальный проступок, предусмотренный статьей 171 Уголовного кодекса Украины, а тяжкое преступление: захват и удерживание журналистов в качестве заложников, что предусматривает до 15 лет лишения свободы согласно статье 349-1 Уголовного кодекса Украины".

В медиадвижении подчеркнули, что Мецгер "отдавал противоправные приказы и его подчиненные вполне осознавали, что делали".

"Следует напомнить, что выполнение явно преступных приказов не снимает с подчиненных ответственности и не перекладывает ее на руководителя – исполнители несут всю полноту уголовной ответственности", – резюмировали в объединении.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд.

В прокуратуре Киева сообщили 6 октября, что подготовили подозрение двум лицам, но их в здании "Укрэксимбанка" не нашли. Одно лицо "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход", отмечала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Теги: СМИ, Украина, захват, заложники, нападение, правоохранители, расследование, журналисты, Укрэксимбанк, подозрение, увольнение, интервью, записи, Схемы, охранник, оператор, Евгений Мецгер, нарушение
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