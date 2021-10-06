Нападение на съемочную группу "Схем". Медиадвижение требует немедленного увольнения главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера

Нападение на съемочную группу "Схем" произошло в кабинете главы "Укрэксимбанка" Мецгера (по центру) Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

"Министерство финансов и Кабинет Министров Украины как единственный акционер "Укрэксимбанка", а также наблюдательный совет банка должны дать достойную и справедливую оценку недопустимым уголовным деяниям главы государственного банка и принять решение о его несоответствии должности", – подчеркнули в медиадвижении.

Объединение также требует от правоохранителей беспристрастного и объективного расследования нападения сотрудников "Укрэксимбанка" на журналиста Кирилла Овсяного и оператора Александра Мазура.

"Действия руководителей и работников государственного "Укрэксимбанка" являются беспрецедентными. Против журналистов применили физическую силу, их незаконно удерживали, они были фактически взяты в заложники с целью изъятия собранной информации, а также был противоправно проведен их обыск, – отмечается в заявлении. – Таким образом, в данном случае имеет место не просто криминальный проступок, предусмотренный статьей 171 Уголовного кодекса Украины, а тяжкое преступление: захват и удерживание журналистов в качестве заложников, что предусматривает до 15 лет лишения свободы согласно статье 349-1 Уголовного кодекса Украины".

В медиадвижении подчеркнули, что Мецгер "отдавал противоправные приказы и его подчиненные вполне осознавали, что делали".

"Следует напомнить, что выполнение явно преступных приказов не снимает с подчиненных ответственности и не перекладывает ее на руководителя – исполнители несут всю полноту уголовной ответственности", – резюмировали в объединении.