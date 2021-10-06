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НБУ отреагировал на инцидент с журналистами "Схем" и главой "Укрэксимбанка"

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В НБУ заявили, что топ-менеджмент украинских банков должен сохранять профессионализм
В НБУ заявили, что топ-менеджмент украинских банков должен сохранять профессионализм
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины внимательно следит за развитием событий после нападения на съемочную группу программы расследований "Схемы" в "Укрэксимбанке" и будет действовать в соответствии с мандатом. Об этом сообщили в НБУ 6 октября в ответ на запрос "Экономической правды".

"Мы направили запрос в наблюдательный совет банка о получении информации о случае со съемочной группой программы "Схемы" и внимательно отслеживаем развитие событий. Топ-менеджмент банков должен сохранять профессионализм и уважение к правам и свободам каждого человека в любой проблемной ситуации. Подобный подход в коммуникациях с журналистами недопустим", – заявил регулятор.

В НБУ готовы принимать дальнейшие решения на основании анализа всей имеющейся информации – после получения объяснений от "Укрэксимбанка", а также результатов расследования правоохранительных органов.

Нацбанк может рассмотреть вопрос о соответствии руководителя банка определенным законодательством требованиям после получения информации, которая может свидетельствовать об отсутствии у лица безупречной деловой репутации, отметили в ведомстве.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью. 

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд. Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец позднее сообщила, что столичная прокуратура подготовила двум лицам подозрение по делу о нападении на съемочную группу "Схем". 

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Теги: расследование, Нацбанк, журналисты, Укрэксимбанк, Схемы, Евгений Мецгер
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