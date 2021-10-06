Журналисты провели акцию под "Укрэксимбанком" с требованием уволить главу правления Мецгера

Митингующие требовали отставки руководства банка и расследования противоправных действий, допущенных главой правления и охраной банка, которые силой изымали технику у журналистов "Схем" ("Радіо Свобода") и стирали записи.

На акцию принесли плакаты с надписями "UkreximБЫК", "Мецгер OUT", "Сотрите Мецгера в ноль" (отсылка к словам главы банка Евгения Мецгера во время резонансного интервью), а также номерами статей Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности и незаконном удерживании.

Участие в митинге приняли журналисты, которые пришли на анонсированную пресс-конференцию Мецгера, однако за час до начала ее отменили.

Біля центрального офісу «Укрексімбанку» відбувається акція на підтримку журналістів «Схем», на яких напали співробітники банку під час інтерв'ю pic.twitter.com/6qXLXkhaSe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 6, 2021

"Когда журналисты подошли к зданию, из окна банка на них упал вазон. Сбросил его кто-то или он выпал сам – неизвестно", – написала "Украинская правда". Участники акции не пострадали.

Під Укрексімбанком триває акція на підтримку розслідувачів «Схем» pic.twitter.com/2ekqDxBjoQ — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) October 6, 2021

Главред программы "Схемы" Наталья Седлецкая поблагодарила коллег, которые вышли на акцию протеста и освещают тему нападения на журналистов. Она добавила, что "Схемы" продолжают готовить к эфиру расследование, вызвавшее эмоциональную реакцию у Мецгера.