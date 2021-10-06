ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Журналисты провели акцию под "Укрэксимбанком" с требованием уволить главу правления Мецгера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты требуют отставки руководства банка
Журналисты требуют отставки руководства банка
Фото: pravda.com.ua

У здания "Укрэксимбанка" в Киеве десятки работников СМИ и активистов требовали отставки руководства банка за препятствование журналистской деятельности. Об этом сообщают "Украинская правда", "Радіо Свобода" и Общественное.

Митингующие требовали отставки руководства банка и расследования противоправных действий, допущенных главой правления и охраной банка, которые силой изымали технику у журналистов "Схем" ("Радіо Свобода") и стирали записи.

На акцию принесли плакаты с надписями "UkreximБЫК", "Мецгер OUT", "Сотрите Мецгера в ноль" (отсылка к словам главы банка Евгения Мецгера во время резонансного интервью), а также номерами статей Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности и незаконном удерживании.

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/407002557715318

Участие в митинге приняли журналисты, которые пришли на анонсированную пресс-конференцию Мецгера, однако за час до начала ее отменили.

"Когда журналисты подошли к зданию, из окна банка на них упал вазон. Сбросил его кто-то или он выпал сам – неизвестно", – написала "Украинская правда". Участники акции не пострадали. 

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/406960214386219

Главред программы "Схемы" Наталья Седлецкая поблагодарила коллег, которые вышли на акцию протеста и освещают тему нападения на журналистов. Она добавила, что "Схемы" продолжают готовить к эфиру расследование, вызвавшее эмоциональную реакцию у Мецгера. 

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10159872151697652

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью, дело квалифицировали по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". 

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами и извинился перед ними.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд. В прокуратуре Киева 6 октября сообщили, что подготовили двум лицам подозрение по делу о нападении на съемочную группу.

Теги: митинг, журналисты, Укрэксимбанк, интервью, Схемы, Наталья Седлецкая, акции протеста, Евгений Мецгер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
Ярославский рассказал, как дома приготовить закваску для хлеба
Ярославский рассказал, как дома приготовить закваску для хлеба
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Критическая стадия пневмонии". Заразившегося коронавирусом 67-летнего Гаркалина перевели в реанимациию
"Критическая стадия пневмонии". Заразившегося коронавирусом 67-летнего Гаркалина перевели в реанимациию
  "Позволь им это". Билли Айлиш в сильно декольтированном платье энергично потрясла грудью перед камерой на концерте рэп-исполнительницы. Видео
  "Позволь им это". Билли Айлиш в сильно декольтированном платье энергично потрясла грудью перед камерой на концерте рэп-исполнительницы. Видео
"Как дочка". Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына
"Как дочка". Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили высказалась о его романе с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили высказалась о его романе с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS