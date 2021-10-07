Денисова осудила нападение на журналистов "Схем"

"Осуждаю нападение на съемочную группу программы "Схемы", произошедшее 4 октября в помещении "Укрэксимбанка". Применение силы в отношении работников СМИ и препятствование журналистской деятельности являются абсолютно недопустимыми и несовместимыми с принципами демократии. Свобода СМИ, в частности журналистов, которые в них работают, является существенным компонентом свободы слова и свободы информации. А для демократического общества и каждой отдельной личности – ключевой ценностью, которая гарантируется Европейской конвенцией по правам человека", – написала омбудсмен.

По ее словам, реакция правоохранительных органов должна быть быстрой и беспристрастной.

"Обратилась к главе Национальной полиции и к генеральному прокурору [с целью] провести прозрачное расследование. Также прошу дать надлежащую оценку действий должностных лиц и работников "Укрэксимбанка" со стороны Наблюдательного совета и акционера компании – Кабинета Министров Украины", – написала Денисова.