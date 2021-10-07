Денисова осудила нападение на журналистов "Схем"

"Осуждаю нападение на съемочную группу программы "Схемы", произошедшее 4 октября в помещении "Укрэксимбанка". Применение силы в отношении работников СМИ и препятствование журналистской деятельности являются абсолютно недопустимыми и несовместимыми с принципами демократии. Свобода СМИ, в частности журналистов, которые в них работают, является существенным компонентом свободы слова и свободы информации. А для демократического общества и каждой отдельной личности – ключевой ценностью, которая гарантируется Европейской конвенцией по правам человека", – написала омбудсмен.
По ее словам, реакция правоохранительных органов должна быть быстрой и беспристрастной.
"Обратилась к главе Национальной полиции и к генеральному прокурору [с целью] провести прозрачное расследование. Также прошу дать надлежащую оценку действий должностных лиц и работников "Укрэксимбанка" со стороны Наблюдательного совета и акционера компании – Кабинета Министров Украины", – написала Денисова.
Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.
По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.
Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного з террористической организацией "ДНР".
Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.
Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).
О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.
К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.
6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована, а дело будет передано в суд.
6 октября правоохранители хотели вручить двум лицам сообщение о подозрении, однако не нашли их в здании "Укрэксимбанка", говорила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Одно лицо "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход", отмечала она. СМИ сообщали, что, кроме Мецгера, подозрения подготовлены пресс-секретарю финучреждения Владимиру Пикалову и главе службы безопасности банка Игорю Тельбизову.
7 октября Мецгеру вручили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.