Нападение на журналистов "Схем". Прокуратура вручила второе подозрение

Фигуранту вручено подозрение по ч. 1, 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Имя подозреваемого не называется. По данным LIGA.net, речь идет о директоре департамента информполитики банка Владимире Пикалове.

Также 7 октября прокуратура сообщила о подозрении главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители изучают участие в инциденте еще одного человека, который фигурировал на видео журналистов. Его действиям должны дать правовую квалификацию по результатам проверки.

6 октября правоохранители хотели вручить двум лицам сообщение о подозрении, однако не нашли их в здании "Укрэксимбанка", говорила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Одно лицо "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход", отмечала она.

СМИ сообщали, что кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено главе службы безопасности банка Игорю Тельбизову.