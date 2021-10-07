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Нападение на журналистов "Схем". Прокуратура вручила второе подозрение

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Подозрение второму фигуранту вручили 7 октября
Подозрение второму фигуранту вручили 7 октября
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении второму служебному лицу государственного "Укрэксимбанка" из-за нападения на журналистов программы "Схемы" ("Радіо Свобода"). Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 7 октября.

Фигуранту вручено подозрение по ч. 1, 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Имя подозреваемого не называется. По данным LIGA.net, речь идет о директоре департамента информполитики банка Владимире Пикалове.

Также 7 октября прокуратура сообщила о подозрении главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители изучают участие в инциденте еще одного человека, который фигурировал на видео журналистов. Его действиям должны дать правовую квалификацию по результатам проверки.

6 октября правоохранители хотели вручить двум лицам сообщение о подозрении, однако не нашли их в здании "Укрэксимбанка", говорила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. Одно лицо "по состоянию здоровья" покинуло помещение финучреждения "через другой выход", отмечала она.

СМИ сообщали, что кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено  главе службы безопасности банка Игорю Тельбизову.

Контекст:

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного з террористической организацией "ДНР". 

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивилась позиции финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована, а дело будет передано в суд.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, полиция, журналисты, подозрение, Схемы, Евгений Мецгер, Владимир Пикалов
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