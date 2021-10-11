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Мецгеру избрали меру пресечения

Мецгера подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном лишении свободы людей
Мецгера подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном лишении свободы людей
Фото: Евгений Мецгер / Facebook

Голосеевский районный суд Киева на заседании 11 октября избрал для отстраненного главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом издание "Сегодня" сообщило в Telegram.

Мецгеру избрали меру пресечения по делу о нападении на журналистов программы "Схемы" (проект "UA:Перший" и "Радіо Свобода").

По этому делу сегодня суд также отправил под ночной домашний арест директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова, кроме того, ожидается рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова, уточняет "Сегодня".

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также Тельбизова и Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрэксимбанк, Схемы, домашний арест, суд, Евгений Мецгер, Владимир Пикалов, Игорь Тельбизов
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