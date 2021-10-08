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Нападение на журналистов "Схем". Начальнику службы безопасности "Укрэксимбанка" объявили о подозрении

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Нападение на журналистов в помещении "Укрэксимбанка" произошло 4 октября
Нападение на журналистов в помещении "Укрэксимбанка" произошло 4 октября
Фото: JSC Ukreximbank / Facebook

Правоохранители объявили о подозрении сотруднику охраны государственного "Укрэксимбанка" в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" ("Радіо Свобода"). Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений).

"РБК-Украина" со ссылкой на источник сообщает, что подозрение объявлено начальнику службы безопасности банка Игорю Тельбизову.

Контекст:

Журналисты программы "Схемы" заявили, что 4 октября на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.

Утром 5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи". При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были "признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации" (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая. Она удивлена позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и директора департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

7 октября "Схемы" опубликовали расследование, в нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.

8 октября Мецгеру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Прокуратура будет просить суд отправить его под круглосуточный домашний арест.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: журналисты, Укрэксимбанк, Схемы, Евгений Мецгер
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