Мецгеру сообщили о новом подозрении. Прокуратура будет просить для него домашнего ареста

Журналисты "Схем" сообщили, что на них напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером (на фото) Фото: eximb.com

"Они не позволяли журналистам выйти из кабинета. После обработки восстановленного видео следствие усматривает в действиях руководства банка еще и признаки такого уголовного преступления", – сказала Максимец.

Производство открыто по по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

По словам Максимец, прокуратура будет просить суд отправить Мецгера под круглосуточный домашний арест.