ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд назначил Труханову меру пресечения в виде залога 30 млн грн. Он говорит, что таких денег у него нет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Труханов заявил, что надеется на апелляцию
Труханов заявил, что надеется на апелляцию
Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Высший антикоррупционный суд 11 октября избрал мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и незаконном завладении земельными участками, меру пресечения в виде залога в 30 млн грн. Об этом в Telegram сообщает Общественное.

После заседания суда Труханов заявил журналистам, что намерен обжаловать это решение.

"Таких денег у мэра Одессы нет. Будем искать, потому что надо выполнять постановление. Но я надеюсь на апелляцию, которая отменит это решение", – сказал мэр.

Контекст:

6 октября 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в 120 млн грн.

Труханов, комментируя дело против себя, заявил, что уголовное производство против него якобы приказал открыть глава Исполкома реформ, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Среди других лиц, заинтересованных в его осуждении, Труханов назвал и Кивана, писала "Украинская правда".

Труханов и еще 11 человек, среди которых чиновники горсовета Одессы, также фигурируют в деле о нанесении ущерба бюджету города – о покупке здания завода "Краян". В 2019 году Малиновский районный суд Одессы признал невиновными Труханова и остальных подозреваемых в этом производстве, САП подала апелляцию, и в 2021 году Высший антикоррупционный суд отменил оправдательный приговор, направив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию ВАКС.

Теги: Одесса, следствие, Геннадий Труханов, апелляция, суд, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
"Лизавета красотка нереальная! Гарюша джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь". Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке
"Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь". Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке
Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови
Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови
"Не перекручивай трусики", "Горячейшая женщина". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами
"Не перекручивай трусики", "Горячейшая женщина". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами
"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии
"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии
"Доця – папа, сынуля – мама", "Прослезилась". Гвоздева показала свою семью
"Доця – папа, сынуля – мама", "Прослезилась". Гвоздева показала свою семью
  Отец шестерых детей Арахамия: Думаем с женой, беременеть ли ей еще раз. Или кого-то усыновим
  Отец шестерых детей Арахамия: Думаем с женой, беременеть ли ей еще раз. Или кого-то усыновим
"Сексапильно!", "Секс ходячий". Тина Кароль взбудоражила сеть снимками в облегающем мини
"Сексапильно!", "Секс ходячий". Тина Кароль взбудоражила сеть снимками в облегающем мини
Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото
Беременная Кристина Риччи во второй раз вышла замуж. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS