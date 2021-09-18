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Труханов заявил, что исследовать в Одессе массовое захоронение жертв репрессий будут, пока не восстановят справедливость

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Геннадий Труханов (справа): Если спустя столько лет мы сможет предать земле останки зверски убитых людей и, возможно, даже найти родственников, мы обязательно будем это делать
Геннадий Труханов (справа): Если спустя столько лет мы сможет предать земле останки зверски убитых людей и, возможно, даже найти родственников, мы обязательно будем это делать
Фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Одессе в районе шестого километра Овидиопольской дороги ученые завершили первый этап исследования места массового захоронения жертв политических репрессий, пишет Odessit.ua. В могильнике может быть захоронено от 5 тыс. до 20 тыс. репрессированных и расстрелянных в сталинские времена людей.

По данным мэрии, исследователи успели изучить 4,76 гектара, место определили по документам Министерства культуры Украины. На этой площади обнаружено 29 захоронений, но пока назвать точное количество жертв сталинских репрессий невозможно.

Первый этап работы завершен, но изучение местности продолжится, заявил во время визита на объект мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Следующий этап – получение необходимых документов на эксгумацию останков, их перезахоронение, а также на проведение дальнейшего исследования участка, который находится на территории бывшей воинской части, сегодня это частная территория, – сообщил городской голова. – Мы будем использовать любой шанс восстановить справедливость. Если спустя столько лет мы сможет предать земле останки зверски убитых людей и, возможно, даже найти родственников, мы обязательно будем это делать. Когда тоталитарный режим потерял чувство меры в достижении своих целей и уничтожал своих граждан, это должно быть уроком, из которого нужно сделать выводы. Замалчивать это недопустимо".

Теперь ученые проведут геодезическую съемку, составят схему с геодезическими привязками всех 29 объектов и законсервируют объект до весны, когда можно будет продолжить работы, рассказала историк Татьяна Самойлова.

"Все костные останки расстрелянных людей были оставлены там же в ямах, чтобы можно было их проанализировать при полной эксгумации. Ямы засыпались той же землей, которую сняли ранее. Также – обязательно установлены реперы. Дальше – большой этап исследования как вещевого материала, так и костных останков", – сообщила она.

Ученые нашли во время раскопок артефакты и личные вещи жертв террора: обувь репрессированных, личные вещи от расчесок до зубных щеток, пуговицы от верхней одежды и нижнего белья, монеты, датированные 30-ми годами ХХ века. Историки сообщили, что на одном из артефактов были найдены инициалы, сейчас они изучают архивы, чтобы установить личность владельца.

Контекст:

Архивные работы начались в апреле этого года. Члены исполкома Одесского горсовета поддержали проведение перезахоронения, и на участке начались подготовительные работы.

В августе специалисты рассказали о найденных 29 расстрельных ямах

В 2015 году Верховная Рада Украины в рамках пакета по декоммунизации приняла закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов". Согласно этому закону, все документы, связанные с репрессиями, Служба безопасности Украины передала в государственный архив Украинского института национальной памяти, ознакомиться с ними могут все желающие.

В спецслужбе отмечали, что в фондах отраслевого государственного архива СБУ хранилось почти 180 тыс. томов советского периода, а в архивах в регионах – более 730 тыс. томов.

Теги: Одесса, горсовет, Геннадий Труханов, исследование, репрессии, история, жертвы, архив, мэр Одессы, могила, эксгумация
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