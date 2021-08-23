В Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

"Поскольку могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитывается, можно утверждать, что этот объект (далеко не единственный только в Одессе) – один из крупнейших в Украине", – уточнили в посте.

По информации краеведа Александра Бабича, могильники находятся на территории воинской части, расположенной вплотную к полигону.

"Также исследуются те зоны, где проложены силовые электрокабели. Поэтому о том, какой кровью в Одессе устанавливали советскую власть, можем только догадываться", – отметили в Украинском институте национальной памяти.