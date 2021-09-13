"Железный Феликс поднимал страну из разрухи". В Симферополе и Краснодаре по инициативе ФСБ открыли памятники Дзержинскому

В ФСБ назвали революционера "железным Феликсом, который боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты". Ведомство рассказало об участии Дзержинского в организации детских домов, трудовых коммун, "восстановлении 2 тыс. мостов, ремонте почти 3 тыс. паровозов и более 10 тыс. км железнодорожного пути".

На открытие памятника пришли ветераны органов госбезопасности и учащиеся-кадеты. "Крым 24" опубликовал фотографии церемонии открытия. На них видно, как дети отдавали честь памятнику.

Памятник революционеру открыли утром 11 сентября в Краснодаре на территории 32-й школы, которая носит имя Дзержинского с 2017 года, сообщил местный телеканал "Краснодар". На открытии присутствовали замначальника управления ФСБ России по Краснодарскому краю Геннадий Кудрявцев, заместитель председателя городской Думы Зорик Садоян, а также начальник управления по делам молодежи Сергей Фетисов.

Садоян сказал, что российские органы госбезопасности выполняют "важные задачи по сохранению целостности страны, борьбе с терроризмом".