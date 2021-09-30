ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Труханов заявил, что в этом году Одесса вернется к докарантинным показателям туризма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геннадий Труханов: Это и новый аэродромный комплекс. И крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни
Геннадий Труханов: Это и новый аэродромный комплекс. И крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни
Фото:

По итогам 2021 года, как свидетельствую предварительные данные, Одесса может вернуться к количеству туристов, которое было до карантинных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией – около 3 миллионов человек. Об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который прошел в Киеве 30 сентября, пишет издание Odessit.ua.

Труханов подчеркнул, что туристическому восстановлению Одессы помогают программы президента "Большая реставрация" и "Большое строительство".

"Мы уже реализовали ряд проектов. Это и новый аэродромный комплекс. И крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни. Также с 2014 года из городского бюджета выделяются колоссальные суммы для проведения реставрационных работ", – сказал Геннадий Труханов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Одесса является магнитом для украинских туристов и должна стать примером для всей Украины.

"Мы должны подойти к вопросу Одессы как к вопросу приоритетного курорта и сделать все, чтобы турист сюда возвращался! Для этого разработаем отдельную программу для Одесской области, где особое внимание уделим вопросам безопасности и сохранению исторического богатства города", – сказал президент.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
"Пипка болит?", "Такая малышка". Седокова в мини-шортах забросила на мужа ногу
  "Ко мне часто проявляют интерес женщины". Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  "Ко мне часто проявляют интерес женщины". Солистка Go-A Павленко прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
Адвокат отца Бритни Спирс прокомментировала решение суда о выходе певицы из-под его опеки
Адвокат отца Бритни Спирс прокомментировала решение суда о выходе певицы из-под его опеки
  "Я была очень богатым, очень довольным человеком". Вайкуле рассказала о своих заработках в ночном баре
  "Я была очень богатым, очень довольным человеком". Вайкуле рассказала о своих заработках в ночном баре
Тяжелобольной Губин: Я умираю, уже одной ногой в могиле. Счастья не было и уже не будет – вот это плохо
Тяжелобольной Губин: Я умираю, уже одной ногой в могиле. Счастья не было и уже не будет – вот это плохо
Братья Меладзе без жен, помолвка экс-мужа Ани Лорак, расставание Маска и Граймс, дочь Королевой. 10 самых обсуждаемых событий сентября
Братья Меладзе без жен, помолвка экс-мужа Ани Лорак, расставание Маска и Граймс, дочь Королевой. 10 самых обсуждаемых событий сентября
  "Они все уничтожили". Шакира заявила, что дикие кабаны в парке Барселоны отобрали у нее сумку с телефоном
  "Они все уничтожили". Шакира заявила, что дикие кабаны в парке Барселоны отобрали у нее сумку с телефоном
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Прошли 10 км". Орбакайте в объятиях мужа похвасталась прогулкой вдоль Гудзона
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Я тебя хочу, я тут уже голенькая". Евгений Кот рассказал о домогательствах несовершеннолетней поклонницы
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
"Копия папы", "Наконец-то". Жена Павлика крупным планом показала лицо трехмесячного сына
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
  Тыква, запеченная с овощами и мясом. Рецепт невероятного вкусного и полезного сезонного блюда от авторов кулинарного блога
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
"В последний раз смотрела, как мой папа надрывает задницу в роли Бонда". Дочь Крейга выложила в сеть фото с отцом
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
В сети показали очередь в закусочную Эминема, когда он лично раздавал заказы. Видео
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Боже! Какое сексуалити".Тоня Матвиенко показала тело в декольтированном мини-платье
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
"Не узнать. Красотка". Постройневшая Джамала снялась в топе с глубоким декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS