Труханов заявил, что в этом году Одесса вернется к докарантинным показателям туризма

Геннадий Труханов: Это и новый аэродромный комплекс. И крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни Фото:

Труханов подчеркнул, что туристическому восстановлению Одессы помогают программы президента "Большая реставрация" и "Большое строительство".

"Мы уже реализовали ряд проектов. Это и новый аэродромный комплекс. И крупнейший в Украине пешеходный центр в выходные и праздничные дни. Также с 2014 года из городского бюджета выделяются колоссальные суммы для проведения реставрационных работ", – сказал Геннадий Труханов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Одесса является магнитом для украинских туристов и должна стать примером для всей Украины.

"Мы должны подойти к вопросу Одессы как к вопросу приоритетного курорта и сделать все, чтобы турист сюда возвращался! Для этого разработаем отдельную программу для Одесской области, где особое внимание уделим вопросам безопасности и сохранению исторического богатства города", – сказал президент.