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Геннадий Труханов: Пешеходный центр – уникальный проект, который еще больше приблизил Одессу к европейскому стилю жизни

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Геннадий Труханов: Я искренне благодарен президенту Украины за внимание к нашему городу, в частности, в рамках государственных программ "Большая реставрация" и "Большое строительство"
Геннадий Труханов: Я искренне благодарен президенту Украины за внимание к нашему городу, в частности, в рамках государственных программ "Большая реставрация" и "Большое строительство"
Фото: odessitua.com

Одесса уверенно возвращается к допандемической цифре в 3 млн туристов в год. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в рамках четвертого Международного саммита мэров, который проходит 28 сентября в Киеве. Тема саммита в этом году – "Города на передовой: развитие, несмотря на глобальные вызовы".

Геннадий Труханов отметил, что Одесса доказала: если искать возможности, а не оправдания, то и в период пандемии возможно развивать туристический потенциал города. Вместе с тем, одесский городской голова подчеркнул, что развитие туризма – это в первую очередь не подсчет количества туристов, а колоссальная работа по развитию инфраструктуры, созданию комфортных условий.

"Семь лет назад мы начали с восстановления достопримечательностей, реставрации памятников архитектуры, благоустройства скверов, парков и наполнения их своеобразными точками притяжения – объектами или событиями. В центре города появились совершенно новые парки – Стамбульский и Греческий. Мы привели в порядок любимые парки одесситов, разбили их на зоны различных активностей. Следующим шагом стал пешеходный центр в выходные и праздничные дни", – сказал мэр Одессы.

На сегодняшний день пешеходная зона в Одессе – крупнейшая в Украине. Геннадий Труханов подчеркнул, что городская власть делает все для того, чтобы статус Одессы как туристической жемчужины был не номинальным. По его словам, немаловажным аспектом является взаимодействие региональной и государственной власти: "Я искренне благодарен президенту Украины за внимание к нашему городу, в частности, в рамках государственных программ "Большая реставрация" и "Большое строительство". Такое взаимодействие уже оправдало себя и повысило как уровень качества жизни одесситов, так и туристическую привлекательность нашего города".

Вместе с тем, мэр отметил, что даже самый удачный проект рискует стать провальным без грамотного подхода.

"В процессе реализации пешеходной зоны были продуманы все детали. Продумано изменение организации дорожного движения, установлены новые дорожные знаки, организована новая система парковки – мы сделали все, чтобы пешеходный центр органично вошел в жизнь одесситов и гостей города", – сказал Геннадий Труханов.

По словам мэра Одессы, пешеходный центр – уникальный проект, который еще больше приблизил Одессу к европейскому стилю жизни, где исторический центр в туристических городах традиционно является пешеходной зоной.

Теги: Одесса, туризм, туристы, строительство, Геннадий Труханов, архитектура, мэр Одессы, инфраструктура, Большое строительство
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