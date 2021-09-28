В четырех областях Украины с 28 сентября заработали новые камеры автофиксации

Камеры установят в следующих местах:
Львовская область:
Запорожская область:
Закарпатская область:
Одесская область:
на 3 км+015 автодороги Т-16-28 по направлению в Киев (ограничение скорости 90 км/ч).
По информации Белошицкого, с 28 сентября количество камер автофиксации на трассах и в населенных пунктах Украины увеличится до 158.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.