В Украине с 30 августа заработают новые камеры автофиксации, всего их будет 180

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года Фото: depositphotos.com

"Всего на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 319 участках. С 30 августа патрульные с прибором TruCAM будут работать на 10 новых участках", – отметили в релизе.

Новые приборы запустят в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.

Об использовании приборов измерения скорости водителей будут оповещать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений. В местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками, уточнили в НПУ.