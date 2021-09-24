Одесские налоговики разоблачили схему незаконного попадания сигарет из duty free на внутренний рынок

Большой объем нелегальных сигарет попадает на рынок за счет поступления такого товара из duty free, сообщил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Украины Владимир Ткаченко Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Причиной послужило уголовное дело, открытое правоохранителями по факту нелегального попадания на внутренний рынок подакцизных товаров – по версии следствия, предприниматели не платили акцизный сбор.

Во время проверок в ходе досудебного расследования уголовного производства ГФС выявила 220 тыс. пачек табачных изделий на сумму 8,7 млн грн и почти 2 тыс.и бутылок алкогольных напитков (водка, виски, ром), а также черновые записи, регистрационные документы и другие доказательства. Общая стоимость изъятого составляет более 9 млн грн.

"Большой объем нелегальных сигарет попадает на рынок в основном за счет поступления такого товара из duty free и с производств контрафактной продукции на территории страны. Только с начала года мы изъяли из незаконного оборота табачной продукции на сумму более 700 млн грн и остановили деятельность 10 незаконных производств. ГФС продолжает отслеживать поступление на внутренний рынок страны контрафактной табачной продукции и реагирует на такие проявления в пределах своей компетенции", – отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Украины Владимир Ткаченко.