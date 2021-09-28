  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе

Билык: Я в Одессе бываю часто, у меня там много друзей Фото: bilyk_iryna / Instagram

"Я в Одессе бываю часто, у меня там много друзей", – призналась певица.

"Вы говорили, что вы немного одесситка?" – уточнила ведущая шоу Ирина Ванникова.

"Ну, не немного, а наполовину – я наполовину киевлянка, а прописана в Одессе", – уточнила Билык.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube