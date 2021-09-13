  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами

"14 лет назад я потерял голову на паркете. Ира – необычайно талантливая женщина, которую невозможно забыть", – заявил перед выступлением 35-летний Дикусар и добавил, что эта "песня рождена нашей любовью".
Он стоял вместе с 51-летней Билык во время исполнения, а рядом на белом рояле им аккомпанировал 50-летний Коляденко.
View this post on Instagram
"Ох, Ира, окружила себя такими красивыми парнями, которые тебя не оставляют. Вроде бы и бывшие, но вот они рядом с тобой. Кто знает, может, сегодня на паркет выходил твой будущий муж. Любовь – она такая штука", – заявил в конце выступления артистов ведущий шоу Юрий Горбунов.
"Благодарю своих любимых Диму и Диму. Пусть у вас все в жизни будет хорошо. Рядом со мной", – уточнила в конце Билык.
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
С Дикусаром певица состояла в гражданском браке с 2007-го по 2010 год. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.
Всего у Билык было пять мужей – четверо гражданских и один официальный. До Коляденко и Дикусара певица жила весте с моделью Андреем Оверчуком (от этих отношений у нее есть сын Глеб 1999 года рождения) и продюсером Юрием Никитиным. Недавно Билык развелась с пятым мужем – проживающим в Москве российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. От этих отношений у нее есть сын Табриз, мальчика в 2015 году родила суррогатная мать.