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13 сентября, 2021
 
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"Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами

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Ирина Билык с двумя бывшими мужьями-хореографами Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко
Ирина Билык с двумя бывшими мужьями-хореографами Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко

Украинская певица Ирина Билык исполнила песню "Нас нет" вместе с бывшим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром, под аккомпанемент еще одного экс-супруга, тоже хореографа Дмитрия Коляденко. Премьера необычного трио "Нас нет" состоялась вечером 12 сентября в прямом эфире телеканала "1+1" в шоу "Танцы со звездами".

"14 лет назад я потерял голову на паркете. Ира – необычайно талантливая женщина, которую невозможно забыть", – заявил перед выступлением 35-летний Дикусар и добавил, что эта "песня рождена нашей любовью".

Он стоял вместе с 51-летней Билык во время исполнения, а рядом на белом рояле им аккомпанировал 50-летний Коляденко.

"Ох, Ира, окружила себя такими красивыми парнями, которые тебя не оставляют. Вроде бы и бывшие, но вот они рядом с тобой. Кто знает, может, сегодня на паркет выходил твой будущий муж. Любовь – она такая штука", – заявил в конце выступления артистов ведущий шоу Юрий Горбунов.

"Благодарю своих любимых Диму и Диму. Пусть у вас все в жизни будет хорошо. Рядом со мной", – уточнила в конце Билык.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

С Дикусаром певица состояла в гражданском браке с 2007-го по 2010 год. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.

Всего у Билык было пять мужей – четверо гражданских и один официальный. До Коляденко и Дикусара певица жила весте с моделью Андреем Оверчуком (от этих отношений у нее есть сын Глеб 1999 года рождения) и продюсером Юрием Никитиным. Недавно Билык развелась с пятым мужем – проживающим в Москве российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. От этих отношений у нее есть сын Табриз, мальчика в 2015 году родила суррогатная мать.

Теги: Ирина Билык, женщины, Дмитрий Дикусар, Дима Коляденко, Танцы со звездами, муж, мужчины, жена
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