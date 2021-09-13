  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами

"14 лет назад я потерял голову на паркете. Ира – необычайно талантливая женщина, которую невозможно забыть", – заявил перед выступлением 35-летний Дикусар и добавил, что эта "песня рождена нашей любовью".

Он стоял вместе с 51-летней Билык во время исполнения, а рядом на белом рояле им аккомпанировал 50-летний Коляденко.

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"Ох, Ира, окружила себя такими красивыми парнями, которые тебя не оставляют. Вроде бы и бывшие, но вот они рядом с тобой. Кто знает, может, сегодня на паркет выходил твой будущий муж. Любовь – она такая штука", – заявил в конце выступления артистов ведущий шоу Юрий Горбунов.

"Благодарю своих любимых Диму и Диму. Пусть у вас все в жизни будет хорошо. Рядом со мной", – уточнила в конце Билык.

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