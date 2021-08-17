"Последствия неудачных отношений с бывшими". Билык призналась, что никогда не считала себя красивой

"Мне очень часто говорят, что я красивая, а я никогда так не считала. Что это? Комплексы из детства или последствия неудачных отношений с бывшими?" – написала она.

Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

30 июля певица сообщила, что официально развелась со своим мужем, режиссером Асланом Ахмадовым. Он был ее единственным официальным супругом. У пары есть сын Табриз. Он родился 9 декабря 2015 года – ребенка родила суррогатная мать.

У Билык есть старший сын Глеб (1999), отцом которого является модель Андрей Оверчук.

Билык также состояла в отношениях с хореографами Дмитрием Коляденко, Дмитрием Дикусаром и продюсером Юрием Никитиным.