"Кажется, он до сих пор любит Иру", "Вы должны быть вместе". Билык трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год Фото: Ирина Билык / Facebook

"Сегодня юбилейчик у Коляденко. Давайте все вместе его поздравим и пожелаем ему всех благ и здоровья! Дима, с днем рождения", – написала артистка.

"Мне кажется, он до сих пор любит Иру", – предположили пользователи сети.

"Вы должны быть вместе. Все-таки, он так вас любил", – прокомментировали пост фолловеры артистки.

"Какая волшебная пара", – отметили подписчики певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)