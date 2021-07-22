"Кажется, он до сих пор любит Иру", "Вы должны быть вместе". Билык трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием

"Сегодня юбилейчик у Коляденко. Давайте все вместе его поздравим и пожелаем ему всех благ и здоровья! Дима, с днем рождения", – написала артистка.
"Мне кажется, он до сих пор любит Иру", – предположили пользователи сети.
"Вы должны быть вместе. Все-таки, он так вас любил", – прокомментировали пост фолловеры артистки.
"Какая волшебная пара", – отметили подписчики певицы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция.
В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать.
В апреле 2021 года Билык заявила, что разводится с мужем. По словам артистки, Ахмадов больше года не виделся с ней и сыном.