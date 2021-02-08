Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2021
 
Новости

"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте

По словам украинского шоумена Дмитрия Коляденко, он всегда мечтал "хотя бы несколько минут побыть нудистом". Артист отметил, что, когда ему это удалось, он почувствовал себя свободным.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Коляденко: Я получил такое истинное удовольствие
Коляденко: Я получил такое истинное удовольствие
Фото: Дима Коляденко / Facebook

Украинский хореограф, певец и ведущий Дмитрий Коляденко в эфире программы "Без краватки", которая 6 февраля опубликована на YouTube-канале НЛО TV, рассказал, как во время гастролей в Германии оказался на отдыхе в аквапарке, часть которого была предназначена для нудистов.

"У меня был контракт. Я тогда был артистом балета. И у нас был перерыв один день в месяц – нам подарили билеты в спорткомплекс, где горки, джакузи, бассейны, солярии. На втором этаже все то же самое, но были нарисованы зачеркнутые плавки", – поделился воспоминаниями шоумен.

По словам Коляденко, он отправился туда.

"А там все голые. У меня мечта была – побыть нудистом хотя бы несколько минут. Я снял трусы, возбудился. Я эмоциональный", – признался артист.

По словам Коляденко, после этого ему пришлось присесть у камина.

"Я не могу встать – без трусов сижу. Смотрю, висит бочка со шнурочком, как в туалете. Я дернул за шнурочек, и на меня перевернулась эта бочка с холодной водой. И только потом я ожил. Через пять минут прохаживался по кафе, заказал кофе, потом поплавал. Я получил такое истинное удовольствие. Я был свободным, я понял, что такое нудизм", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: НЛО TV / YouTube

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на канале "Интер", а после на "1+1".

В настоящее время Коляденко является ведущим проекта "Шоумания" на "Новом канале".

Теги: Дима Коляденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Виктория ВОРОНИНА
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских шокировала откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских шокировала откровенной позой на встрече с близкими
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
Финалистка Х-фактора стала участницей "Голосу країни"
Финалистка Х-фактора стала участницей "Голосу країни"
Мать Илона Маска обнародовала совместное фото сына и девятимесячного внука XÆA-12
Мать Илона Маска обнародовала совместное фото сына и девятимесячного внука XÆA-12
Мила Нитич во второй раз стала стала участницей "Голосу країни"
Мила Нитич во второй раз стала стала участницей "Голосу країни"
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
Тренеры "Голосу країни" во время "слепых прослушиваний" не повернулись к внучке Ющенко
Тренеры "Голосу країни" во время "слепых прослушиваний" не повернулись к внучке Ющенко
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS