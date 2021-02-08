  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте

По словам украинского шоумена Дмитрия Коляденко, он всегда мечтал "хотя бы несколько минут побыть нудистом". Артист отметил, что, когда ему это удалось, он почувствовал себя свободным.

Украинский хореограф, певец и ведущий Дмитрий Коляденко в эфире программы "Без краватки", которая 6 февраля опубликована на YouTube-канале НЛО TV, рассказал, как во время гастролей в Германии оказался на отдыхе в аквапарке, часть которого была предназначена для нудистов.

"У меня был контракт. Я тогда был артистом балета. И у нас был перерыв один день в месяц – нам подарили билеты в спорткомплекс, где горки, джакузи, бассейны, солярии. На втором этаже все то же самое, но были нарисованы зачеркнутые плавки", – поделился воспоминаниями шоумен.

По словам Коляденко, он отправился туда.

"А там все голые. У меня мечта была – побыть нудистом хотя бы несколько минут. Я снял трусы, возбудился. Я эмоциональный", – признался артист.

По словам Коляденко, после этого ему пришлось присесть у камина.

"Я не могу встать – без трусов сижу. Смотрю, висит бочка со шнурочком, как в туалете. Я дернул за шнурочек, и на меня перевернулась эта бочка с холодной водой. И только потом я ожил. Через пять минут прохаживался по кафе, заказал кофе, потом поплавал. Я получил такое истинное удовольствие. Я был свободным, я понял, что такое нудизм", – подытожил он.

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Видео: НЛО TV / YouTube

Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на канале "Интер", а после на "1+1".

В настоящее время Коляденко является ведущим проекта "Шоумания" на "Новом канале".