Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр

"Я считаю, что кукуруза – это царица полей!" – заявил артист.
Поклонники Коляденко обратили внимание на его маникюр – хореограф покрасил ногти в ярко-салатовый цвет и украсил декором.
"Маникюрчик – бомба", – прокомментировали фолловеры фото.
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Коляденко не впервые демонстрирует в кадре накрашенные ногти. В июне 2021 года он выбрал для покраски ногтей черный цвет.
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Коляденко родился в 1971 году в России. В 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Стал известен после сотрудничества в качестве хореографа с проектом "Шанс", который выходил на канале "Интер", а после на "1+1".