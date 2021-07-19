Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр

"Я считаю, что кукуруза – это царица полей!" – заявил артист.

Поклонники Коляденко обратили внимание на его маникюр – хореограф покрасил ногти в ярко-салатовый цвет и украсил декором.

"Маникюрчик – бомба", – прокомментировали фолловеры фото.

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Коляденко не впервые демонстрирует в кадре накрашенные ногти. В июне 2021 года он выбрал для покраски ногтей черный цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KolyadenkoDima_official (@kolyadenkodima_official)