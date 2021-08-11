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Никитин: Мы с Билык как продюсер и артист проработали 24 года. То есть еще 17 после того, как мы расстались как пара

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Никитин отметил, что жить с певицей, с которой работаешь, "и легко, и тяжело"
Никитин отметил, что жить с певицей, с которой работаешь, – "и легко, и тяжело"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что его профессиональное сотрудничество с певицей Ириной Билык продолжалось дольше, чем их личные отношения.

"Мы с Ирой как продюсер и артист проработали 24 года. То есть еще 17 после того, как мы расстались как пара. Так что с этой точки зрения Ира – очень надежный и преданный артист, благодарный артист. Каких, в принципе, единицы в мире", – сказал Никитин.

Он отметил, что жить с певицей, с которой работаешь, – "и легко, и тяжело".

"Легко, потому что ты все контролируешь, ты легко можешь управлять артистом, процессами. Грубо говоря, если ты говоришь, что артист придет на встречу, то он точно приходит. А часто бывает так, что менеджер говорит, что артист придет на встречу, а он не приходит. Он говорит менеджеру: "А, скажи, там, что я не приду. Я не могу". И поэтому с этой точки зрения это довольно просто. Как будто, знаешь, продюсер – он всегда... Это же очень рискованная профессия. Ты длительное время работаешь над созданием продукта и проекта в целом, а потом в какой-то момент, например, артист решает, что дальше он сам. И таких случаев 90%", – объяснил продюсер.

"Минусом" жизни с продюсируемой певицей он считает "то, что твоя личная жизнь вся подчинена работе".

"Это, правда, я сейчас уже понимаю: что ты все время на работе, то есть у тебя нет возможности отдохнуть, отвлечься, переключиться. И это, наверное, самый большой минус. Ну и еще один минус – это то, что ты не всегда можешь с холодной головой подойти к оценке ситуации, к оценке проекта. Ты все время воспринимаешь проект сквозь призму этого человека – личного. [...] Я в результате устал, да. Но в результате этой усталости родилась масса всего нового, чему я очень рад", – подчеркнул Никитин.

Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Полный текст интервью Никитина Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Никитин с 1999 года возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic. В разные годы эта компания продюсировала Ирину Билык, группы "Авиатор", "НеАнгелы", Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka. 

Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горбачевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношенияУ пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Весной 2020 года Горбачева призналась, что разводилась с Никитиным из-за его измены.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: музыка, Ирина Билык, Юрий Никитин, певица, продюсер, сотрудничество
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