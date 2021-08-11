  Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп

Никитин: Из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в жизни Фото: yuriynikitin / Instagram

"Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в моей жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают", – признался Никитин.

Он подчеркнул, что после того, как столкнулся с неприятностями, вызванными такими соблазнами, перестал на них реагировать.

"Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше", – подытожил продюсер.



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