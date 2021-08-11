Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитин рассказал, спал ли он с участницами своих групп

 
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Никитин: Из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в жизни
Никитин: Из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в жизни
Фото: yuriynikitin / Instagram

Украинский музыкальный продюсер, создатель компании Mamamusic Юрий Никитин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, спал ли с участницами музыкальных коллективов, которые продюсирует, заявил, что таких соблазнов возникает в его работе очень много.

"Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в моей жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают", – признался Никитин. 

Он подчеркнул, что после того, как столкнулся с неприятностями, вызванными такими соблазнами, перестал на них реагировать.

"Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше", – подытожил продюсер.

Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Полный текст Никитина Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Никитин с 1999 года возглавляет продюсерскую компанию Mamamusic. В разные годы эта компания продюсировала Ирину Билык, группы "Авиатор", "НеАнгелы", Nikita, сейчас обеспечивает менеджмент Андрея Данилко (Верки Сердючки) и занимается продюсированием группы Kazka. 

Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горабчевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношенияУ пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Весной 2020 года Горбачева призналась, что разводилась с Никитиным из-за его измены.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: секс, неАнгелы, Слава Каминская, Ольга Горбачева, Юрий Никитин, Вика, продюсер
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