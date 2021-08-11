Никитин: Билык забеременела сразу после нашего расставания

Никитин о беременности Билык: У меня не было никакой ревности. Но были страхи по поводу карьеры Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Никитин отметил, что они с Билык расстались как мужчина и женщина, потому что в их отношениях в тот период "была только работа", а сам он еще не очень хорошо понимал, что нужно женщине. После расставания он оставался ее продюсером, но секса между ними уже не было.

"Во-первых, процесс расставания – он занимал какое-то время. Во-вторых, Ира же забеременела сразу – и через какое-то время она ждала ребенка", – пояснил он.

Продюсер подчеркнул, что она не сделала это назло ему.

"Мне было больно очень. И прямо расставание было для меня чем-то очень сложным. Я просто тогда в принципе мало что понимал, и тем более я не понимал, что за каждым таким болезненным расставанием всегда приходит что-то очень большое и крутое. И чем это расставание болезненнее, тем, возможно, что-то более яркое ты получаешь в итоге", – рассказал он и отметил, что эта боль длилась не так долго, потому что он встретил свою будущую жену Ольгу Горбачеву.

При этом на вопрос, что он почувствовал, когда узнал, что Билык забеременела практически сразу после расставания с ним, Никитин рассказал, что у него были страхи по поводу карьеры.

"То есть у меня не было никакой ревности. Я вообще не очень ревнивый человек, если так, правдиво, сказать... Но у меня был страх. Тогда же еще кризис начался... Будет артист работать, не будет артист работать? Уже какие-то стали меркантильные вопросы возникать в голове", – пояснил продюсер.

Но, отметил он, оказалось, что Билык очень быстро вернулась в строй, и уже в 2000 году они дали первый большой концерт и выпустили альбом "Ома". "Это был такой как бы апгрейд Иры уже в новом качестве, в новом статусе: как мамы, как дивы", – добавил Никитин.

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