"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео

В публикации отмечается, что Каминская во время выступления часто задевала и высмеивала коллегу, но эти моменты не попали в кадр. Очевидцы успели снять и выложили в сеть только ответ Вики на реплики Каминской.

"Она меня не уважает уже очень многие годы, а я хочу, чтобы вы всегда знали: уважение, любовь, благодарность – это истина нашего с вами бытия. Будьте всегда честными с собой и цените тех, кто вас любит", – обратилась к поклонникам со цены Вика, после чего начала петь.

В это время Каминская попыталась что-то сказать в микрофон, но ее не было слышно.