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15 июля, 2021
 
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"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео

Группа "НеАнгелы" прекратила существование в марте 2021 года, но участницы дуэта продолжают давать концерты
Группа "НеАнгелы" прекратила существование в марте 2021 года, но участницы дуэта продолжают давать концерты
Фото: neangely.official / Instagram

Бывшие участницы украинской группы "НеАнгелы" Вика и Слава Каминская, которые после распада коллектива продолжают выступать на частных мероприятиях, публично поскандалили во время последнего концерта в Киеве. Об этом сообщается 15 июля на странице канала Live в Instagram со ссылкой на слова очевидцев и фрагмент видео, которое было снято во время выступления артисток.

В публикации отмечается, что Каминская во время выступления часто задевала и высмеивала коллегу, но эти моменты не попали в кадр. Очевидцы успели снять и выложили в сеть только ответ Вики на реплики Каминской.

"Она меня не уважает уже очень многие годы, а я хочу, чтобы вы всегда знали: уважение, любовь, благодарность – это истина нашего с вами бытия. Будьте всегда честными с собой и цените тех, кто вас любит", – обратилась к поклонникам со цены Вика, после чего начала петь.

В это время Каминская попыталась что-то сказать в микрофон, но ее не было слышно. 

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группыКомментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В июне Вика призналась, что у нее с Каминской были конфликты, а однажды коллега даже избила ее. Слава когда-то меня решила побить. "Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с моей головы", – сообщила Вика.

Теги: концерт, скандал, неАнгелы, Слава Каминская, Юрий Никитин, Вика
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