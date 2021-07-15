"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео

В публикации отмечается, что Каминская во время выступления часто задевала и высмеивала коллегу, но эти моменты не попали в кадр. Очевидцы успели снять и выложили в сеть только ответ Вики на реплики Каминской.
"Она меня не уважает уже очень многие годы, а я хочу, чтобы вы всегда знали: уважение, любовь, благодарность – это истина нашего с вами бытия. Будьте всегда честными с собой и цените тех, кто вас любит", – обратилась к поклонникам со цены Вика, после чего начала петь.
В это время Каминская попыталась что-то сказать в микрофон, но ее не было слышно.
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Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.
После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В июне Вика призналась, что у нее с Каминской были конфликты, а однажды коллега даже избила ее. Слава когда-то меня решила побить. "Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с моей головы", – сообщила Вика.