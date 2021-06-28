Экс-солистка "НеАнгелов" Вика рассказала о "пошлом" корпоративе, сравнив происходящее там с происходящим в публичным доме

Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая спустя почти три месяца после распада "НеАнгелов" Фото: vikanablack / Instagram

"Это была закрытая вечеринка – там были достаточно пошлые вещи: целовались, подходили – обнимались. Вольности – да. Вольности – то, что происходит в квартире, в домах. В публичных", – заявила она.

Артистка не назвала, кто был заказчиком корпоратива. В сюжете отмечается, что на такие корпоративы, которых в биографии группы "было немало", артистки приезжали в сопровождении охраны.