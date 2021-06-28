"Начала вырывать волосы". Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала, за что ее побила Каминская

"Этот случай – я бы его вычеркнула из жизни. Слава когда-то меня решила побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с моей головы", – сообщила певица.

Других подробностей конфликта она разглашать не стала.