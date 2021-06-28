"Воплощал все мои мечты". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным

"Люди долгое время сплетничали, что именно Виктория разрушила семью Юрия Никитина", – заявили авторы передачи, после чего последовал комментарий артистки.

"Я за то, чтобы мужчина добивался. Чтобы отбивать кого-то и разрушать – нет, это не обо мне. Юрий Никитин – очень хороший человек. Он мужественный. Он воплощал все мои мечты. В такого человека грех не влюбиться. Но так, чтобы без памяти – нет, конечно, нет", – подытожила певица.