Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
Новости

"Воплощал все мои мечты". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вика: Юрий Никитин очень хороший человек. Он мужественный
Вика: Юрий Никитин – очень хороший человек. Он мужественный
Фото:vikanablack / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Вика, которая сейчас строит сольную карьеру как певица Viktoria, прокомментировала озвученные в эфире передачи "Неймовірна правда про зірок" слухи о том, что в свое время разрушила брак продюсера группы Юрия Никитина. Программа с участием певицы вышла в эфире 28 июня на канале СТБ.

"Люди долгое время сплетничали, что именно Виктория разрушила семью Юрия Никитина", – заявили авторы передачи, после чего последовал комментарий артистки.

"Я за то, чтобы мужчина добивался. Чтобы отбивать кого-то и разрушать – нет, это не обо мне. Юрий Никитин – очень хороший человек. Он мужественный. Он воплощал все мои мечты. В такого человека грех не влюбиться. Но так, чтобы без памяти – нет, конечно, нет", – подытожила певица.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группыКомментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Вика не замужем. Личную жизнь певица не афиширует. 

Никитин во второй раз женат на ведущей, певице и блогере Ольге Горбачевой. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. Первый их брак продолжался с 2007 по 2009 годы. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014). 

Весной 2020 года Горбачева призналась, что на седьмом году их отношений у Никитина случился роман. Имя соперницы Горбачева не называла. Певица призналась, что ей потребовались годы, чтобы простить супруга.

Теги: скандал, неАнгелы, Слава Каминская, Юрий Никитин, певица, Вика, измена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020
Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут
  Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут
Дмитрий ГОРДОН
Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны
Глава чеченской диаспоры: По доносам без суда и следствия чеченцев назначают виновными и выдворяют из страны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS