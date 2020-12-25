Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2020
 
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Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко

По словам украинского хореографа Дмитрия Дикусара, он готов будет получить разрешение на новое венчание, если этого захочет его будущая жена.

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Дикусар: Мне эта справка не нужна
Дикусар: Мне эта справка не нужна
Фото: dikusar_dmitriy / Inatagram

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который после развода в 2016 году с коллегой, танцовщицей Аленой Шоптенко остается ее венчанным мужем, в интервью YouTube-каналу Dorotye заявил, что ему в настоящее время не нужен документ о том, что он развенчан.

"Я узнавал, что в нашей религии нет процесса "развенчивания" как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Так как я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна. Но если для моей будущей супруги это будет принципиально важный вопрос и она захочет венчаться, то мне придется пойти, кому-то дать эти деньги, и мне кто-то даст эту бумажку", – сообщил он.

Дикусар подчеркнул, что в свое время решение о венчании было само собой разумеющимся, так как ни он, ни Шоптенко не планировали расставаться.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube

Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами". 

С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Диксаром еще не развенчаны.

Теги: свадьба, венчание, семья, Дмитрий Дикусар, Алена Шоптенко, брак
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