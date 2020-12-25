  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко

По словам украинского хореографа Дмитрия Дикусара, он готов будет получить разрешение на новое венчание, если этого захочет его будущая жена.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который после развода в 2016 году с коллегой, танцовщицей Аленой Шоптенко остается ее венчанным мужем, в интервью YouTube-каналу Dorotye заявил, что ему в настоящее время не нужен документ о том, что он развенчан.

"Я узнавал, что в нашей религии нет процесса "развенчивания" как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Так как я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна. Но если для моей будущей супруги это будет принципиально важный вопрос и она захочет венчаться, то мне придется пойти, кому-то дать эти деньги, и мне кто-то даст эту бумажку", – сообщил он.

Дикусар подчеркнул, что в свое время решение о венчании было само собой разумеющимся, так как ни он, ни Шоптенко не планировали расставаться.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Диксаром еще не развенчаны.