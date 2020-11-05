Дикусар: Злых женщин я не люблю

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар рассказал, на что в первую очередь обращает внимание при знакомстве с девушками.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар во время прямого эфира с психологом Натальей Холоденко заявил, что ему нравятся добрые девушки. Запись разговора он разместил 4 ноября на своей странице в Instagram.

"Я прежде всего смотрю на глаза: добрый человек или недобрый. Для меня важно, к какому клану он относится, – к клану убирающих за напакостившими или сам пакостничает. Если говорить о девушках, я изначально смотрю, добрая или недобрая. Злых женщин я не люблю", – подытожил он.

Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известным после участия в шоу "Танцы со звездами".

Дикусар состоял в отношениях с певицей Ириной Билык с 2007-го по 2010 год. Пара зарегистрировала брак в Бразилии.

С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге Алене Шоптенко. В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Диксаром еще не развенчаны.