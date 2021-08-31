Билык прокомментировала возможное соединение с экс-возлюбленным Коляденко

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год Фото: bilyk_iryna / Instagram

"Не думали, чтобы снова сойтись с Коляденко? Вы гармоничная пара", – спросили у Билык поклонники.

"Димка, смотри, что люди пишут", – ответила певица, поставив активную ссылку на профиль экс-возлюбленного. Свой ответ она сопроводила смеющимся и задумчивым смайлами.