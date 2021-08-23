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23 августа, 2021
 
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Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова

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Табриз сын Билык и ее экс-супруга Ахмадова
Табриз – сын Билык и ее экс-супруга Ахмадова
Фото: bilyk_iryna / Instagram

На странице пятилетнего сына украинской певицы Ирины Билык Табриза 23 августа появилось фото, на котором он запечатлен вместе с экс-возлюбленным артистки, украинским хореографом и ведущим Дмитрием Коляденко.

"Дядя Дима угостил вкусным мороженым", – говорится в публикации. 

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. "Аслан – очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине", – заявила артистка.  

30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись

Теги: дети, Ирина Билык, Аслан Ахмадов, Дима Коляденко, развод, Табриз Ахмадов
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