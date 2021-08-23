Экс-возлюбленный Билык позировал с ее пятилетним сыном от Ахмадова

"Дядя Дима угостил вкусным мороженым", – говорится в публикации.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. В апреле 2021 года певица сообщила, что подала на развод с Ахмадовым. "Аслан – очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты… Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине", – заявила артистка.

30 июля стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.